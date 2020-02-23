В Казанском соборе освятили фигуру двуглавого орла, которую отправят в Лос-Анджелес

В Казанском соборе освятили фигуру двуглавого орла, которую отправят в Лос-Анджелес
Об успешном освящении памятника рассказали в пресс-службе Казанского собора. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Казанском соборе в Санкт-Петербурге состоялось торжественное освящение скульптуры двуглавого орла перед отправкой в Соединенные Штаты.

Её отправят в Америку, где фигуру установят на навершие памятника возле собора Пресвятой Богородицы «Взыскание Погибших» в память об офицерах и солдатах Русской императорской армии. Церемония прошла в субботу, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Казанского собора.

Скульптура буквально собрана из отдельных деталей. Фигуру орла изготовили в представительстве Российского Имперского Союза-Ордена по просьбе коллег с Западного побережья Америки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец красного внедорожника Hummer стал фигурантом дела об административном правонарушении, поскольку припарковался прямо возле колоннады Казанского собора. Поступок возмутил не только горожан, но и стражей порядка.

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