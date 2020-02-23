В Зеленогорске опасно раскачалась кабинка на колесе обозрения

В Зеленогорске опасно раскачалась кабинка на колесе обозрения
Фото: https://vk.com/spb_today

В городе Зеленогорск в Курортном районе Санкт-Петербурга девушка, проходя через парк, заметила, что кабинка колеса обозрения опасно раскачивается.

Вероятно, причиной этого стали порывы штормового ветра. Очевидица записала на видео происходящее и поделилась видеозаписью с изданием «Мегаполис» в субботу, 22 февраля. Инцидент случился в парке культуры и отдыха на Приморском шоссе.

По словам жительницы поселка Рощино, рядом не было сотрудников парка, а сам аттракцион был закрыт. Поскольку, как видно на кадрах ролика, опасно расшатывается только одна кабинка, девушка сделала вывод, что у нее, возможно, могли сломать крепления. Проверило ли исправность колеса обозрения руководство парка, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ветер сорвал крышу с кофейной точки. Кровля ударила по лицу прохожую.

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зеленогорск курортный район санкт-петербург
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