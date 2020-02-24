Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства, все состояние он завещал на благотворительность

Скончавшийся на 104-м году жизни звезда золотого века Голливуда Кирк Дуглас завещал все свое состояние на благотворительность, оставив своих детей без наследства.

Актер направил почти $80 млн в свой благотворительный фонд, цель которого — помочь тем, кто не может помочь себе сам.

Как сообщает Mirror, также часть средств получит Университет св. Лаврентия для стипендий малообеспеченным студентам, детская больница Лос-Анджелеса и другие социальные заведения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти Кирка Дугласа.