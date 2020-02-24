Диетологи назвали продукты для эффективного сжигания жира на животе

Диетологи назвали продукты для эффективного сжигания жира на животе
С жиром на животе помогают бороться орехи, йогурт и яйца. Фото: Pixabay

Диетологи рассказали, какие продукты эффективно помогают бороться с жировыми отложениями на животе.

По их словам, с жиром на животе помогают бороться орехи, йогурт и яйца. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Fit for Fun.

Врачи также призвали отказаться от фруктовых соков, которые содержат большое количество сахара, и вместо них выбрать свежевыжатые напитки.

Диетолог Сара Бьюер отметила, что одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт. По ее словам, он обладает высоким содержанием белка и надолго обеспечивает чувство насыщения.

Диетологи рекомендуют в качестве перекосов использовать орехи, которые содержат много белка и хороших жиров. Крайне полезной для уменьшения жира на животе является рыба, насыщенная омега-3 кислотами, которые важны для гормонального баланса и наращивания мышечной массы.

По словам диетологов, красная рыба, тунец, сельдь и сардины — лучшая альтернатива любого продукта из переработанного красного мяса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские ученые пришли к выводу, что зеленый чай в сочетании с физическими нагрузками крайне полезен для людей с лишним весом. Соответствующая комбинация, по словам специалистов, на четверть снижает отложение жира при употреблении тяжелой пищи.

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