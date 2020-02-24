Названа причина аномально теплой зимы в России

Названа причина аномально теплой зимы в России
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Аномально теплая зима, которая установилась в этом году в России, Европе и США, объясняется низким давлением на Северном полюсе.

По словам ученых, в районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления. Из-за этого холодные ветра циркулируют на севере Земли и не попадают в южные районы планеты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

При этом причину появления зоны низкого давления в Арктике пока не удалось выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая зима в Петербурге оставила Финский залив и Ладожское озеро без льда. Балтийским нерпам, обитающим в водоемах, в связи с этим будет непросто вскармливать детенышей. Сейчас беременные самки должны лежать на льдинах далеко от берега.

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