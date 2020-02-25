Стали известны главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»

Стали известны главные ошибки при проезде &#171;лежачих полицейских&#187;
"Лежачий полицейский". Фото: Pixabay

Российские автомобилисты совершают множество ошибок, когда преодолевают «лежачего полицейского». Чаще всего водители пытаются проехать препятствие на высокой скорости, другие выжимают педаль тормоза. Такие маневры могут привести к печальным последствиям для автомобилей и пассажиров.

Многие водители пытаются миновать искусственное возвышение на высокой скорости, от чего ходовая часть транспорта может сильно повредиться. Кроме того, игнорирование педали тормоза перед «лежачим полицейским» может привести к травмам водителей и пассажиров. Также ошибкой является выжатая педаль тормоза.

Как сообщили «РИА Новости», реже водители проезжают препятствие лишь одним колесом. Это верный способ получить штраф за движение по обочине.

Автомобилистам рекомендуют медленно нажимать на педаль заранее при проезде указанного препятствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Пушкине дорожники закатали «лежачего полицейского» в асфальт

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