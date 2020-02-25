В России для абитуриентов могут ввести скидки на авиа и ж/д билеты

В Государственной думе предложили сделать транспорт более доступным для граждан, поступающих в вузы. Речь идет о скидке в 50 процентов на авиа и ж/д билеты.

С соответствующей инициативой выступил депутат Васили Власов. Он обратил внимание на высокие расходы абитуриентов.

Как сообщает RT, парламентарий напомнил, что сейчас в стране действуют льготы для школьников и студентов-очников. Они могут воспользоваться ими при покупке билетов на поезда. Однако на поступающих такая норма не распространяется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиянам хотят разрешить оплату рублями в Турции.