Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

В Японии на тот свет ушел 112-летний Титэцу Ватанабэ, который несколькими неделями ранее был признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннеса.

Как сообщает Аsahi, в начале марта, пятого числа, долгожителю бы исполнилось 113 лет, он родился в 1907 году. Мужчина рос в семье фермеров. В возрасте 20 лет он переехал на Тайвань, где прожил 18 лет, после чего вернулся на родину и до пенсии работал госслужащим.

Ватанабэ был признан старейшим мужчиной после смерти предыдущего обладателя титула — японца Масазо Нонака, которому было 114-лет в момент смерти.

Ватанабэ жил в японской префектуре Ниигата. У долгожителя родилось пятеро детей, дюжина внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что старейшим мужчиной в мире стал 112-летний житель Японии.