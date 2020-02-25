В центре Петербурга из окна выпала девятиклассница

При падении пятнадцатилетняя школьница получила тяжелые травмы: переломы грудных и поясничного позвонков.

Инцидент произошел вечером понедельника, 24 февраля. В правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она рассказала, что девочка выпала из окна четвертого этажа квартиры в центре Северной столицы, где школьница проживает вместе с родителями.

В полиции уточняют, что пострадавшая воспитывается в полной семье и никто из родственников выпавшей не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Причины и обстоятельства падения на месте происшествия устанавливает оперативно-следственная группа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино обнаружили умершего десятилетнего мальчика. В полиции отмечают, что на теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти.