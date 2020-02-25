Петербуржцев призвали не покупать мясо «с рук» из-за африканской чумы

Петербуржцев просят не покупать мясо "с рук". Фото: pixabay.com

Петербуржцев просят не покупать мясо "с рук". Фото: pixabay.com

Управление Россельхознадзора рекомендовало петербуржцам воздержаться от покупки мяса «с рук» и в неустановленных местах торговли. Одной из причин этого стала неблагополучная эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней на территории России.

«Реализация в местах несанкционированной торговли мясной продукции неизвестного происхождения может повлечь очередные вспышки опасного заболевания», — предупредили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В большинстве случаев мясо, продаваемой в таких местах, выработано в антисанитарный условиях, не прошло ветеринарный контроль и не имеет документов, которые подтверждали бы его происхождение и безопасность.

По этой причине не исключено, что в мясной продукции могут быть возбудители заболеваний, паразиты, запрещенные и вредные вещества.

При покупке мясо Россельхознадзор рекомендует запрашивать у продавцов сопроводительные документы, которые подтверждают качество и безопасность.

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