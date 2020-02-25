Беглов призвал сократить срок записи к врачам до двух недель

Иногда жители Северной столицы не могут записаться на прем к врачу в течение двух месяцев. По словам губернатора города Александра Беглова, такой срок является неприемлемым.

Сегодня, 25 февраля, в ходе заседания правительства глава города заявил, что время ожидания необходимо уменьшить до двух недель. Беглов привел в пример Финляндию, где он не так давно побывал с официальным визитом. Градоначальник отметил, что там жители не сталкиваются с подобными проблемами.

«Нужно ускорить строительство новых поликлиник», — заявил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов вручил 12 юбилейных медалей ветеранам и блокадникам.