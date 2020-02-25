Прокуратура Петербурга заставила организацию погасить полумиллионный долг перед сотрудниками

Прокуратура Петербурга заставила организацию погасить полумиллионный долг перед сотрудниками
Прокуратура Санкт-Петербурга отстояла трудовые права работников организации. Фото: pixabay.com

После проверки, инициированной прокуратурой Центрального района Петербурга, организацию «АлюмоСистемМонолитстрой» уличили в несоблюдении трудовых прав сотрудников.

Оказалось, что компания задолжала перед работниками, в общей сложности, 570 тысяч рублей. Зарплату ожидают 21 сотрудник предприятия. Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе правоохранительных органов во вторник, 25 февраля, компании пришлось вынести представление об устранении правонарушения.

Было также возбуждено дело об административном правонарушении. В результате «АлюмоСистемМонолитстрой» в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря действиям прокуратуры Выборгского района, петербургская компания оплатила 3,5 миллиона рублей долга по зарплате.

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