В Ленобласти подтопило сотни дачных участков

В Ленобласти подтопило сотни дачных участков
Подтопление в поселке Важины. Фото: vk.com/podslushano_v2

На сегодняшний день в Ленинградской области зафиксировано сто подтопленных территорий. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам Павел Немчинов в ЗакСобрании Ленобласти.

Как сообщает online47, комитет публикует все зоны подтопления на сайте областного росприроднадзора. В скором времени планируется разработка методики для муниципальных властей, которые будут включать в себя действия на случай появления зоны подтопления на территории района.

Больше всего подтоплений зафиксировано в Гатчинском, Кингисеппском, Волховском и Тосненском района. Власти этих районов собираются очистить реки для снижения угрозы подъема воды.

Областной губернатор Александр Дрозденко остался недоволен бездействием властей в регионах области, поскольку последние привыкли устранять подтопления «за счет средств резервного фонда губернатора».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь придомовых участков подтопило в поселке Важины.

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