Игорь Николаев удивил поклонников фото без усов

Игорь Николаев удивил поклонников фото без усов
Николаев поделился снимком со времен молодости. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Правда, артист не сбрил их, а лишь показал старый снимок. Фанаты не узнали певца.

Коллаж из двух снимков был опубликован в официальном Instagram-аккаунте певца и музыканта Игоря Николаева. Один из них, черно-белый, кажется, сделан очень давно, а вот на втором артист запечатлен в наши дни. Николаев решил поздравить подписчиков с Днем защитника Отечества, а также попросил их найти 10 отличий между фотографиями. В таком образе, отметили фанаты, Николаева не узнать – все-таки все привыкли, что он ходит с усами.

Сам артист признавался, что носит их со старших классов и расставаться со своей «визитной карточкой» не намерен. Часть подписчиков поддерживают его в этом решении, другие же просят Николаева не бояться экспериментировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне с трудом узнали Боярского, сфотографировавшегося без шляпы.

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