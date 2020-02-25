Игорь Николаев удивил поклонников фото без усов

Правда, артист не сбрил их, а лишь показал старый снимок. Фанаты не узнали певца.

Коллаж из двух снимков был опубликован в официальном Instagram-аккаунте певца и музыканта Игоря Николаева. Один из них, черно-белый, кажется, сделан очень давно, а вот на втором артист запечатлен в наши дни. Николаев решил поздравить подписчиков с Днем защитника Отечества, а также попросил их найти 10 отличий между фотографиями. В таком образе, отметили фанаты, Николаева не узнать – все-таки все привыкли, что он ходит с усами.

Сам артист признавался, что носит их со старших классов и расставаться со своей «визитной карточкой» не намерен. Часть подписчиков поддерживают его в этом решении, другие же просят Николаева не бояться экспериментировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне с трудом узнали Боярского, сфотографировавшегося без шляпы.