Движение по Лиговскому путепроводу будет ограничено в марте

На реконструкцию Лиговского путепровода выделено почти 4 млрд рублей. Фото: Google View

На реконструкцию Лиговского путепровода выделено почти 4 млрд рублей. Фото: Google View

В Петербурге активно идут плановые работы по выносу сетей связи и электроснабжения в рамках реконструкции Лиговского путепровода, сообщается в пресс-службе Смольного.

Работы по разработке котлована вдоль Таллинского шосс ведет подрядчик ООО «СК «Орион плюс», который также отвечает за сборку металлоконструкций пролетного строения. Все эти работы выполняют более полусотни специалистов.

В скором времени подрядная организация планирует наращивать темп производства и увеличить число рабочих и оборудования. В первых числах марта на путепроводе будут введены дополнительные ограничения для машин.

Ограничения введут по причине проведения работ по выносу сетей на проспекте Маршала Жукова. Сейчас схема организации дорожного движения на участке находится на стадии согласования.

Работы планируется завершить до конца октября следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные работы ограничили движение на трассах Ленобласти.