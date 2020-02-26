В Петербурге двоих убийц-поджигателей осудили на 34 года

В Петербурге двоих убийц-поджигателей осудили на 34 года
С целью разбоя злоумышленники совершили двойное убийство и поджог. Фото: pixabay.com

Двое жителей Петербурга напали на мужчину и женщину с целью совершения разбоя. В результате злоумышленники убили обеих жертв.

Кузьма Банщиков и Денис Гордеев летом 2018 года договорились о нападении на незнакомцев с целью хищения ценного имущества. Проникнув в квартиру в одном из домов по Загребскому бульвару, один из преступников напал на проживающего там мужчину и, нанеся ему несколько опасных травм, похитили имущество. Господин Гордеев нанес пострадавшему заключительный удар ножом в грудь, от чего тот скончался. После убийцы «обезвредили» его сестру-близнеца, которая также умерла от многочисленных ножевых ранений.

Преступники решили «замести следы» и, прежде чем сбежать, подожгли помещение. В среду, 26 февраля, в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили, что Банщиков получил 15 лет «строгача», Гордеев проведет 19 лет в колонии особого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в вербовке террористов.

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