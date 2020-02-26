Театр «За Черной речкой» оказался недоступен для инвалидов

Театр &#171;За Черной речкой&#187; оказался недоступен для инвалидов
Театр находится на Богатырском проспекте, 4. Фото: Google View

Прокуратура Приморского района повторно проверила театр «За Черной речкой» и выяснила, что культурное учреждение по-прежнему нарушает законодательство о социальной защите инвалидов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, театру ранее было вынесено предупреждение об устранении нарушений, однако повторная проверка выявила, что организация по-прежнему недоступна для лиц с ограниченными возможностями.

В результате руководителю театра было вынесено представление, а учреждению придется заплатить штраф в размере двадцати тысяч рублей. Кроме того, театру все же придется оборудовать вход так, чтобы попасть внутрь могли любые категории граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичное нарушение замечено за магазином «Вотоня» в Приморском районе Северной столицы. Администрация уже несколько раз требовала обустроить вход для инвалидов.

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