Госстройнадзор потребовал Токио-City на Дальневосточном снести лишний этаж

Госстройнадзор добивается сноса «лишнего» этажа здания ресторана Токио-City в Арбитражном суде Петербурга и области.

Помещение на Дальневосточном проспекте, в котором раньше располагался автосалон, перешло в руки владельцев сети ресторанов в декабре прошлого года. Однако за разрешением на эксплуатацию и реконструкцию здания хозяева общепита не обращались.

В учреждении считают, что в результате реконструкции застройщик нарушил правила охраны газораспределительных сетей. Госстройнадзор требует обязать владельцев сети заведений привести постройку в первоначальный вид в течение 4 месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского предпринимателя заподозрили в нарушении антикорруционного законодательства.