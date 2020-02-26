Что изменится в жизни россиян с начала марта

С первого дня весны вступят в силу сразу несколько законов, касающихся старых автомобилей, лекарств и прочего.

Теперь, согласно новому ГОСТу, машины старше 30 лет будут проходить технический осмотр. Специалисты должны проверить ее состояние и либо выдать техпаспорт, либо нет – в зависимости от состояния транспорта.

Что касается бумажных чеков, выдающихся в магазинах, то на них рядом с некоторыми товарами появится буква «М» – клишированию подлежат табак, алкоголь и меховые изделия.

С марта вступят в силу новые правила регулирования адвокатской деятельности – вознаграждение защитника будет зависеть от результатов его деятельности.

Также есть хорошая новость для тех, кто нуждается в лекарствах – их разрешат ввозить на территорию страны, даже если они незарегистрированные, в случае, когда таблетки жизненно необходимы человеку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в третьем чтении принят закон о материнском капитале.