Певица Даффи шокировала поклонников историей об изнасиловании

Певица Даффи шокировала поклонников историей об изнасиловании
Певица написала откровенный пост. Фото: https://www.instagram.com/duffy/

Женщина рассказала, почему она пропадала и что с ней происходило в последнее время.

Обо всем стало известно 26 февраля. Обо всем певица Даффи рассказала в своем личном блоге. Она призналась, что давно хотела написать искренний пост о трагедии, но не могла собраться с мыслями. Наконец женщина призналась, что она стала жертвой насилия. Артистка пишет, что ее накачивали наркотиками и принуждали к интимной близости на протяжении нескольких дней. После этого Даффи было непростой прийти в себя и вернуться к нормальной жизни.

«Сейчас, поверьте, я в безопасности. Само собой я жива. Мне нужно было время, чтобы восстановиться»,

— подытожила артистка.

Она также заявила, что собирается дать подробное интервью и надеется, что поклонники поддержат ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьницу из деревни в Ленобласти изнасиловали в машине.

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