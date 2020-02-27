Появились подробности ДТП на Торжковской: один пострадавший, на месте пожарные и газовики

Появились подробности ДТП на улице Торжковской с участием легкового авто и «ГАЗели».

Авария случилась сегодня, 27 февраля, около 10:20 в районе дома №13. Поделить проезжую часть не смогли Skoda и грузовик, перевозивший транспортные баллоны. В результате ДТП большегруз опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по городу, сейчас на месте событий работает кран и пожарные: они помогают перевезти баллоны.

В ходе инцидента пострадал один человек, но в госпитализации не нуждается.

На месте аварии также работают газовики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что очевидцы поделились кадрами с места аварии на Торжковской в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».