Появились подробности ДТП на Торжковской: один пострадавший, на месте пожарные и газовики

Появились подробности ДТП на Торжковской: один пострадавший, на месте пожарные и газовики
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Появились подробности ДТП на улице Торжковской с участием легкового авто и «ГАЗели».

Авария случилась сегодня, 27 февраля, около 10:20 в районе дома №13. Поделить проезжую часть не смогли Skoda и грузовик, перевозивший транспортные баллоны. В результате ДТП большегруз опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по городу, сейчас на месте событий работает кран и пожарные: они помогают перевезти баллоны.

В ходе инцидента пострадал один человек, но в госпитализации не нуждается.

На месте аварии также работают газовики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что очевидцы поделились кадрами с места аварии на Торжковской в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

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