Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова перебралась в Америку?

Экс-звезда &#171;Уральских пельменей&#187; Юлия Михалкова перебралась в Америку?
"Путешествовать полезно, но неизменно всегда буду возвращаться обратно", - заявила Юлия. Фото: Instagram @mihalkova

После ухода из юмористического шоу Юлия Михалкова решила попробовать себя в роли писательницы. Искать вдохновение звезда отправилась за океан — в Майами.

Артистка провела в Штатах неделю и своим отъездом успела изрядно взволновать общественность. Многие решили, что Юлия переехала в Америку окончательно. Однако звезда поспешила успокоить как поклонников, так и своих родственников и друзей.

В четверг, 27 февраля, Юлия выложила в своем Instagram публикацию, где объяснила, что уже вернулась домой и даже успела побывать на съемочной площадке. Телезвезда подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах не покинет Россию, потому что это, по словам Юлии «моя страна, моя судьба и моя Родина».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похудевшая Надежда Бабкина расплакалась на съемках программы «Секрет на миллион».

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Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова перебралась в Америку?
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