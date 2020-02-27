Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова перебралась в Америку?

"Путешествовать полезно, но неизменно всегда буду возвращаться обратно", - заявила Юлия. Фото: Instagram @mihalkova

"Путешествовать полезно, но неизменно всегда буду возвращаться обратно", - заявила Юлия. Фото: Instagram @mihalkova

После ухода из юмористического шоу Юлия Михалкова решила попробовать себя в роли писательницы. Искать вдохновение звезда отправилась за океан — в Майами.

Артистка провела в Штатах неделю и своим отъездом успела изрядно взволновать общественность. Многие решили, что Юлия переехала в Америку окончательно. Однако звезда поспешила успокоить как поклонников, так и своих родственников и друзей.

В четверг, 27 февраля, Юлия выложила в своем Instagram публикацию, где объяснила, что уже вернулась домой и даже успела побывать на съемочной площадке. Телезвезда подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах не покинет Россию, потому что это, по словам Юлии «моя страна, моя судьба и моя Родина».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похудевшая Надежда Бабкина расплакалась на съемках программы «Секрет на миллион».