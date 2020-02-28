На Суздальском шоссе 12 спасателей локализовали возгорание

На Суздальском шоссе 12 спасателей локализовали возгорание
Очевидцы поделились кадрами. Фото: Pixabay

На Суздальском проспекте произошел взрыв. Стали известны подробности инцидента.

Все случилось сегодня, 28 февраля, по адресу Суздальское шоссе, 28. В 11:33 спасателям поступил сигнал о возгорании. Через 10 минут к месту событий уже прибыли 12 сотрудников на 3 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу, на стройплощадке вспыхнули строительные вагончики. Пламя охватило 100 «квадратов». К 12:15 огонь удалось локализировать.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что клубы дыма окутали стоящие неподалеку дома.

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