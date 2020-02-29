Петербуржцев ждет небольшой снег 29 февраля

В субботу, 29 февраля петербуржцев ждут переменная облачность и небольшой снег.
Дело в том, что город окажется в зоне гребня антициклона, ориентированного в меридиональном направлении и разделяющего два облачных вихря. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.
Температура воздуха составит от –1 до +1 градуса, в Ленобласти столбики термометра покажут –1 до +4 градуса.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.