Банда карманников обчистила пассажиров метро на 1,6 млн рублей

Банда карманников обчистила пассажиров метро на 1,6 млн рублей
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские правоохранители поймали шестерых подозреваемых в серии краж у пассажиров городской подземки.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, все задержанные карманники имеют судимости в прошлом.

По версии полиции, шестеро мужчин совершали кражи у пассажиров петербургского метрополитена. Кражи совершались на протяжении нескольких месяцев. Сейчас правоохранителям удалось установить причастность задержанных к четырем эпизодам.

Карманники покушались на крупные денежные суммы. Самый меньший «улов» составил около 10 тысяч рублей, а самая крупная сумма, которую они похитили — 1,5 млн рублей.

На всех подозреваемых открыли уголовные дела по статье о краже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе поймали серийного домушника.

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