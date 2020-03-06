Река Тосно в Ленобласти может выйти из берегов

Река Тосно в Ленобласти может выйти из берегов
За одни лишь сутки уровень воды в реке поднялся на метр. Фото: Pixabay

Из-за угрозы подтопления ситуацию взяли на контроль в МЧС Ленинградской области.

Жителей Тосно предупредили о том, что может существовать угроза безопасности. Сегодня, 6 марта, в 8:00 уровень воды в реке достиг критической отметки в 434 см. Если подъем будет происходить и дальше и достигнет 530 см, то может произойти подтопление. Опасность может грозить огородам, постройкам, а вода сможет подойти и к домам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ленобласти.

Помимо этого, может затопить дороги и мосты. Есть вероятность и того, что другие водоемы выйти из берегов.

В настоящее время, жителям города желательно быть в курсе окружающей их обстановки и соблюдать меры безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС Ленобласти напомнило водителям об опасности тумана. Скорость автомобиля должна быть меньше половины показателя расстояния видимости.

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