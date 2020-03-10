Тимати сфотографировался без татуировок и поразил поклонников

Тимати сфотографировался без татуировок и поразил поклонников
Тимати показал чистые руки. Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial/

Артист, чье тело на 70% покрыто изображениями, вдруг показал чистую кожу.

Об этом стало известно 10 марта. Фотография появилась в Instagram-аккаунте рэпера Тимати. На ней у артиста нет ни одной татуировки, что крайне удивило фанатов. Они не понимают, как Тимати удалось скрыть все изображения. Сама звезда никак не комментирует бесконечные догадки и лишь двусмысленно улыбается на камеру.

Пользователи предположили, что тату удалось замаскировать тональным кремом, другие считают, что это «накладная кожа, ткань или грим».

«Тебе лучше без тату! Красавец»,

— пишет один из комментаторов.

Сам Тимати рассказывал, что на его теле более 200 изображений. Он их уже даже перестал считать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Елены Яковлевой показал, как бы выглядел без татуировок на лице. Частью замысла являлось загримировать половину лица Дениса таким образом, чтобы рисунков на лице совсем не было видно.

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