Российские ученые рассказали как обмануть детектор лжи

Молодым людям посоветовали представлять эротические моменты.

Специалисты уверены, что можно специально вызвать другие эмоции, которые смогут перебить реакции на вопросы, которые задаются при прохождении полиграфа. Молодые могут думать о сценах эротики, а люди пожилого возраста могут схитрить, подложив кнопку в свою обувь — нажатие на нее вызовет боль, и, следовательно, сильные эмоции, которые помогут обмануть устройство. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на главного научного сотрудника нейровизуализации Института мозга человека имени Бехтеревой Святослав Медведев.

Также, другие специалисты просят не верить шоу с детекторами лжи на телевидении, ведь уже давно известно как это работает и как можно влиять на результаты данных тестов.

Ученые высказали мнение и о научно-популярных шоу, которые активно распространяют информацию, которая может быть откровенной ложью. Подобное и вовсе может быть опасно для наивных зрителей. Поэтому, любую полученную информацию лучше проверять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из СПбГУ обнаружили в мозге новую нейромедиаторную систему.