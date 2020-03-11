Российские ученые рассказали как обмануть детектор лжи

Российские ученые рассказали как обмануть детектор лжи
Полиграф не может гарантировать 100% правдивость результатов. Фото: pixabay

Молодым людям посоветовали представлять эротические моменты.

Специалисты уверены, что можно специально вызвать другие эмоции, которые смогут перебить реакции на вопросы, которые задаются при прохождении полиграфа. Молодые могут думать о сценах эротики, а люди пожилого возраста могут схитрить, подложив кнопку в свою обувь — нажатие на нее вызовет боль, и, следовательно, сильные эмоции, которые помогут обмануть устройство. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на главного научного сотрудника нейровизуализации Института мозга человека имени Бехтеревой Святослав Медведев.

Также, другие специалисты просят не верить шоу с детекторами лжи на телевидении, ведь уже давно известно как это работает и как можно влиять на результаты данных тестов.

Ученые высказали мнение и о научно-популярных шоу, которые активно распространяют информацию, которая может быть откровенной ложью. Подобное и вовсе может быть опасно для наивных зрителей. Поэтому, любую полученную информацию лучше проверять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из СПбГУ обнаружили в мозге новую нейромедиаторную систему.

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Российские ученые рассказали как обмануть детектор лжи
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