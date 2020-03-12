Валерий Леонтьев отменил концерты из-за проблем со здоровьем

Вынужденные меры были приняты в связи с ухудшением самочувствия.

Артисту пришлось обратиться к медикам. Внес ясность в ситуацию со здоровьем певца его концертный директор Борис Чигирев. Он рассказал, что Леонтьев в удовлетворительном состоянии, а проблемы со здоровьем связаны с последствием от перенесенной операции на спине, которая состоялась в январе. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Точно сформулировать причину недомогания Чигирев не смог, сравнив обострение с радикулитом. Также, он выразил надежду, что с артистом уже скоро все будет хорошо.

Напомним, Валерию Леонтьеву 70 лет.

Все концерты, которые пришлось отменить, будут перенесены на другие даты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сообщение об уходе Леонтьева со сцены оказалось ложным. Данну информацию опровергла его пресс-секретарь Татьяна Федоткина.