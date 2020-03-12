Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом в Австралии

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом в Австралии
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: instagram.com/tomhanks

Американский актер Том Хэнкс рассказал в соцсетях, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.

Том Хэнкс рассказал в своем Twitter-аккаунте, что коронавирус добрался до них, когда они были в Австралии. Там они оба почувствовали недомогание, симптомы которого были характерны для нового типа коронавируса Covis-2019. Парочка решила обратиться ко врачу и сдать все анализы, которые показали, что они заражены.

Сейчас их поместили на карантин, где за ними наблюдают медики. Оба проходят все необходимые обследования.

Напомним, что на сегодняшний день в Австралии коронавирус диагностирован у 128 человек. Жертвами вируса на континенте стали три человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу.

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