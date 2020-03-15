В Южной Корее за сутки зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее за сутки зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом
Теперь число зараженных в стране выросло до 8162. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 76 новых случая заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 8162. При этом 75 заболевших COVID-19 умерли, всего 834 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заражение коронавирус южная корея
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкову раскритиковали за вечеринку с сухим льдом
В Южной Корее за сутки зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом
Ночью на перекрестке Просвещения и Культуры Kia Rio протаранила в Polo
Прилучный намекнул на свое участие в «Холостяке»
У звезды «Дома-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль
Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал разгром ...
Блогер Диденко рассказала дочери о смерти отца
Самойлова не собирается разводиться с Джиганом