Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек
Коронавирус. Фото: pixabay

По данным ВОЗ, за последние сутки зарегистрировано более 9,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, сообщается на сайте организации.

По данным на 14 марта, общее число заболевших вне Китая выросло на 9751 человека и достигло 61518 человек в 135 странах (и заморских территориях). Число смертельных случаев выросло до 2199 (424 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 61 тыс. человек
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