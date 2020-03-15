В Роспотребнадзоре объяснили разницу между коронавирусом и простудой

В Роспотребнадзоре объяснили разницу между коронавирусом и простудой
Коронавирус. Фото: pixabay

Эксперты Роспотребнадзора объяснили гражданам, чем отличается коронавирус Covid-2019 от обычного гриппа. Обо всем сообщается на сайте ведомства.

Известно, что оба заболевания имеют схожие симптомы и могут проходить бессимптомно и в легкой форме, либо в тяжелой и приводить к смерти. Оба заболевания передаются при контакте зараженных, воздушно-капельным путем и через одежду и предметы. Для профилактики в обоих случаях специалисты рекомендуют мыть руки и «соблюдать дыхательный этикет», например, чихая в локоть.

Главным различием между ними является скорость передачи. Грипп имеет более короткий инкубационный период и интервал между случаями заражения. Также грипп наиболее часто распространяется среди детей, а в случае с коронавирусом чаще заболевают люди старше 19 лет.

Кроме того, смертность от коронавируса выше, чем от гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог объяснил, почему жители России не паникуют из-за коронавируса.

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