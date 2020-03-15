В Петербурге в ЛГУ имени А.С.Пушкина частично вводят дистанционное обучение

В Петербурге в ЛГУ имени А.С.Пушкина частично вводят дистанционное обучение
Фото: https://pixabay.com/

Часть факультетов Ленинградского государственного университета им. А.С Пушкина переводят на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

Как рассказал gazeta.spb.ru источник в университете, студентов начали переводить на дистанционное обучение из дома. Известно, что преподаватели вуза присылают студентам задания на дом и просят не приходить на занятия.

Источник сообщил, что к примеру, студентов юридического факультета университета просят остаться дома в грядущий понедельник, 16 марта.

Кроме того, в группе «Подслушано в ЛГУ им. А. С. Пушкина» в соцсетях появилась информация, что студентов, которые учатся на заочном отделении, посадили на карантин, из-за чего им приходится закрывать сессию из дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти подготовили три больницы для карантина по коронавирусу.

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