Коронавирус подтвердили у петербургского чемпиона мира по кайтсерфингу

Спортсмен из Петербурга Петр Тюшкевич сообщил в соцсетях о том, что у него выявили новый тип коронавируса Covid-2019.

Тюшкевич, который является чемпионом мира по кайтсерфингу, рассказал в своем Instagram-аккаунте о том, что он заразился коронавирусом. Сейчас, по его словам, он находится на карантине в больнице.

Спортсмен назвал себя счастливчиком, который стал «одним из 50 официальных случаев заражения по России». Однако он попросил своих подписчиков не переживать за него, поскольку у него еще «много туалетной бумаги».

Петербуржец добавил, что он совсем не паникует по поводу заболевания. Также он призвал всех избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково пассажиры рассказали о мерах профилактики коронавируса.