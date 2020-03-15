Россияне начали массово скупать крупы, консервы и макароны

В России в магазинах и службах доставки зафиксировали повышение спроса на продукты долгого хранения, в частности на крупы, макароны и консервы.
Как сообщает ТАСС, российские потребители также массово скупают средства гигиены. Причинами тому стали распространие пандемии коронавируса, а также падение российской валюты.
Крупные сети супермаркетов и гипермаркетов подтвердили резкий скачок спроса на некоторые категории товаров. Также россияне все чаще стали заказывать доставку еды из супермаркетов и магазинов.
Сейчас ретейлеры налаживают дополнительные поставки, увеличивают объемы партий и частоту пополнения полок. Покупателей заверяют, что в магазинах есть запасы всех необходимых товаров.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы опустошают прилавки магазинов.