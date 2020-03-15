Россияне начали массово скупать крупы, консервы и макароны

Россияне начали массово скупать крупы, консервы и макароны
Крупные сети супермаркетов и гипермаркетов подтвердили резкий скачок спроса на некоторые категории товаров. Фото: pixabay

В России в магазинах и службах доставки зафиксировали повышение спроса на продукты долгого хранения, в частности на крупы, макароны и консервы.

Как сообщает ТАСС, российские потребители также массово скупают средства гигиены. Причинами тому стали распространие пандемии коронавируса, а также падение российской валюты.

Крупные сети супермаркетов и гипермаркетов подтвердили резкий скачок спроса на некоторые категории товаров. Также россияне все чаще стали заказывать доставку еды из супермаркетов и магазинов.

Сейчас ретейлеры налаживают дополнительные поставки, увеличивают объемы партий и частоту пополнения полок. Покупателей заверяют, что в магазинах есть запасы всех необходимых товаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы опустошают прилавки магазинов.

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Россияне начали массово скупать крупы, консервы и макароны
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