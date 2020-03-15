Нидерландские ученые находятся в шаге от создания вакцины от коронавируса

Нидерландские ученые находятся в шаге от создания вакцины от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

В Нидерландах научные сотрудники приблизились к созданию вакцины от нового типа коронавирусной инфекции Covid-2019. Ученым удалось обнаружить антитело, которое блокирует вирус.

Как сообщает NOS, ссылаясь на профессора клеточной биологии Франка Гросфельда из Роттердама, обнаруженное антитело скорее всего получится использовать в лекарствах, которые впоследствии будут продаваться. Вместе с тем, он сообщает, что перед продажей ученые должны протестировать антитело на людях, что за ймет еще несколько месяцев.

Кроме того, исследование должно получить одобрение со стороны, отметил специалист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса.

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