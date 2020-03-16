Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 8236

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 8236
Теперь число зараженных в стране выросло до 8236. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 74 новый случай заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 8236. При этом 303 человека выздоровели.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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