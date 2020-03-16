Аргентина закроет границы из-за угрозы коронавируса

Власти Аргентины в рамках борьбы с коронавирусом приняли решение о закрытии государственной границы.

Об этом заявила президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает ТАСС.

Запрет на пересечение границы будет установлен в течение 15 дней, однако, по словам президента страны, он может быть продлен.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.