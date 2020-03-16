Ученые предсказывают ослабление эпидемии коронавируса

По словам экспертов, следующие волны эпидемии COVID-19 могут затронуть большее число людей, но при этом окажутся слабее.

Ученые отметили, коронавирус нового типа постоянно мутирует со временем патоген ослабнет. По их словам, для коронавирусов, передаваемых от животных к человеку, характерна постепенная потеря агрессивных свойств, сообщают «Известия».

Сейчас главное массовое тестирование на новый патоген и изолировать всех его потенциальных носителей. Кроме того, нужно подготовиться к закрытию на карантин самых проблемных регионов.

Ученые также отметили, что молодая категория людей легче переносит, что ускоряет распространение коронавируса.

Отметим, что число больных новым типом коронавируса в Китае продолжает снижаться. Сейчас в больницах находятся 9 898 человек, при этом почти 84% всех зараженных выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напомним, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек. Всего на территории России на сегодняшний день зарегистрировано 63 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.