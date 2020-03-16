Школы в Ленобласти переведут на дистанционное обучение с 17 марта

С 17 марта школы и колледжи в Ленобласти перейдут на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Детские сады, школы и колледжи Ленобласти с 17 марта переходят на режим свободного посещения. Родителям рекомендовано по возможности воздержаться от посещения детьми образовательных учреждений. В школах и колледжах для учащихся будет организовано дистанционное обучение», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что опыт с дистанционным ведением учебы в России в отдельных местах уже имеется. Поэтому, важно использовать его и в других регионах в качестве временного явления, ведь речь идет о защите здоровья жителей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава министерства Валерий Фальков. Согласно документу, начиная с 16 марта вузам рекомендовано обеспечить освоение студентами программы в формате дистанционного обучения.