Студентам начнут мерить температуру на входе в здания вузов

Минобрнауки России распорядилось начать измерять температуру студентам на входе в здания российских университетов студентам, сообщается на сайте ведомства.

Измерять температуру студентам планируется уже с 16 марта. Кроме того, в качестве профилактики будут дезинфицировать помещения вузов.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что опыт с дистанционным ведением учебы в России в отдельных местах уже имеется. Поэтому, важно использовать его и в других регионах в качестве временного явления, ведь речь идет о защите здоровья жителей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса.