Студентам начнут мерить температуру на входе в здания вузов

Студентам начнут мерить температуру на входе в здания вузов
Измерять температуру студентам планируется уже с 16 марта. Фото: Pixabay

Минобрнауки России распорядилось начать измерять температуру студентам на входе в здания российских университетов студентам, сообщается на сайте ведомства.

Измерять температуру студентам планируется уже с 16 марта. Кроме того, в качестве профилактики будут дезинфицировать помещения вузов.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что опыт с дистанционным ведением учебы в России в отдельных местах уже имеется. Поэтому, важно использовать его и в других регионах в качестве временного явления, ведь речь идет о защите здоровья жителей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вузы коронавирус студенты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Организаторы концертов начали переносить мероприятия в Петербурге
Студентам начнут мерить температуру на входе в здания вузов
Петербургский бизнесмен запланировал убийство соседа
Пенсионеру-медику четыре месяца недоплачивали пенсию
Рубль продолжает падать
Пожилой эксгибиционист напугал детей на Солидарности
ДТП спровоцировало пробку на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко
На КАД в районе съезда на Культуру легковушка улетела в кювет, пострадали ...