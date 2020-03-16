Образовательные учреждения Ленобласти переходят на свободное посещение

Образовательные учреждения Ленобласти переходят на свободное посещение
Пока в Ленобласти зарегистрирован один случай заражения COVID-19. Фото: pixabay.com

Детские сады, школы и заведения профессионального образования можно временно перестать посещать уже с завтрашнего дня, 17 марта. Данное решение было принято в связи с распространением коронавируса по России.

Данные рекомендации переданы управлениям местных учреждений комитетом общего и профессионального образования Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если родители поймут, что их детям лучше остаться дома, то в учебные заведения можно будет не ходить. Если же, по каким-либо обстоятельствам, детей не с кем будет оставить, они смогут продолжать ходить в сады и школы.

Помимо данных мер, будет организована возможность дистанционного обучения, чтобы учебный процесс продолжался согласно своему плану.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение.

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