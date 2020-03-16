У актрисы Ольги Куриленко диагностировали коронавирус

Подписчики со всего мира, на разных языках желают Ольге скорейшего выздоровления. Фото: Instagram @olgakyurylenkoofficial

Подписчики со всего мира, на разных языках желают Ольге скорейшего выздоровления. Фото: Instagram @olgakyurylenkoofficial

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала, что болеет уже неделю, а недавно сделанный тест на коронавирус показал положительный результат.

О случившемся звезда «Кванта милосердия» рассказала в воскресенье, 15 марта, в своем официальном аккаунте в Instagram. Куриленко поделилась, что находится дома уже неделю, медики подтвердили диагноз «коронавирус». Ольга также перечислила основные симптомы заболевания, в её случае это — температура и слабость.

Актриса также призвала подписчиков быть осторожными и всерьез относиться к необходимым мерам ограничения. Аудитория, в свою очередь, желает звезде скорейшего выздоровления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами коронавируса также стали известный американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон.