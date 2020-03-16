Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы

Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы
Школьники уйдут на каникулы раньше и, возможно, останутся ома после их официального завершения. Фото: pixabay.com

В нескольких регионах страны школьникам продлят весенние каникулы в качестве предупредительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в Новосибирской области глава министерства образования Сергей Федорчук озвучил соответствующее рекомендации, по которым детям стоит оставаться дома с 18 марта по 1 апреля. Аналогичные намерения выразили в правительстве Башкирии.

Также раньше положенного уйдут на каникулы учащиеся школ в Камчатском крае. С 20 марта начнутся весенние каникулы у школьников на Алтае. Власти отмечают, что в случае необходимости, готовы продлить каникулы и после их окончания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о медицинских учреждениях, где можно провериться на коронавирус в Санкт-Петербурге. Пункты в каждом районе города начинают работу с 16 марта.

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