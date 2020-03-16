В Петербурге отпразднуют 75-летие Победы, несмотря на коронавирус

Пандемия коронавируса не помешает празднованию 75-летия Победы в Петербурге. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Мероприятия в мае пройдут в любом случае. Формат их, пока не уточняется.

«Чтобы там ни было, в любом формате, варианте праздник состоится. И этот невидимый враг нами сегодня, думаю, что к этому периоду времени будет каким-то образом уничтожен, так как это сделали наши предки в 1945 году», — сказал Ржаненков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, с 16 марта в Петербурге вступило в силу постановление городского правительства о мерах по продиводействию коронавируса. Документ, в частности, запрещает проведение мероприятие с числом участников более 1 тыс. человек. Ограничение будет действовать до 30 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве с 21 марта до 10 апреля вводится запрет на все мероприятия на улице и на мероприятия с числом участников более 50 человек в помещениях.