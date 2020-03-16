Названы страны, куда лучше не ездить россиянам

Ограничения связаны с распространением коронавируса – под запретом государства с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщает Ростуризм. Так, нужно воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран из-за тяжелой ситуации с распространением. Не рекомендуется посещать Германию, Испанию, Словакию, Чехию, Израиль, Францию и некоторые другие страны. Ряд авиакомпания летают только в столицы европейских стран и то количество рейсов сократилось. По предварительным данным, ситуация останется таковой до конца апреля.

Напоминаем, что в России коронавирус диагностировали почти у сотни человек. В связи с этим на карантин отправили некоторые учебные заведения, россиянам советуют по возможности меньше выходить в людные общественные места, некоторые работодатели позволяют сотрудникам трудиться из дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом. В понедельник, 16 марта, в Городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировали троих женщин в возрасте 30-и, 33-х и 54-х лет.