В Соединенных Штатах начали испытывать вакцину от коронавируса

Ученые из столицы США Вашингтона начали проводить первые испытания потенциальной вакцины от коронавируса Covid-2019 в понедельник, 16 марта.
Как сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на анонимный источник в правительстве, 16 марта ученые впервые ввели экспериментальную дозу созданной ими потенциальной вакцины одному из добровольцев в рамках клинических испытаний.
Всего в тестированиях примут участие 45 человек. Они на добровольной основе будут проходить испытания в исследовательском центре the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле.
Действенность потенциальной вакцины могут признать не менее, чем через год.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нидерландские ученые находятся в шаге от создания вакцины от коронавируса.