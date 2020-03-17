В Соединенных Штатах начали испытывать вакцину от коронавируса

В Соединенных Штатах начали испытывать вакцину от коронавируса
Вакцина от коронавируса появится не менее, чем через год. Фото: pixabay

Ученые из столицы США Вашингтона начали проводить первые испытания потенциальной вакцины от коронавируса Covid-2019 в понедельник, 16 марта.

Как сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на анонимный источник в правительстве, 16 марта ученые впервые ввели экспериментальную дозу созданной ими потенциальной вакцины одному из добровольцев в рамках клинических испытаний.

Всего в тестированиях примут участие 45 человек. Они на добровольной основе будут проходить испытания в исследовательском центре the Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле.

Действенность потенциальной вакцины могут признать не менее, чем через год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нидерландские ученые находятся в шаге от создания вакцины от коронавируса.

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