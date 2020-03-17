Шнуров заявил, что хотел бы видеть в Конституции поправку о ее соблюдении

Российский музыкант и член «Партии роста» Сергей Шнуров заявил, что хотел бы видеть в конституции поправку о ее соблюдении.

«Если бы была поправка: «Соблюдайте конституцию», тогда бы это работало. Но таких мер нет, таких поправок нет. Никто эту конституцию как таковую не соблюдает», — заявил он в радиоэфире «Комсомольская правда».

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. В понедельник, 16 марта, Конституционный суд (КС) России признал законными поправки в Конституцию РФ, в том числе, об обнулении президентских сроков. Общероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.