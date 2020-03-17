В Выборге создадут штаб по борье с коронавирусом

В Выборге создадут штаб по борье с коронавирусом
Выборг. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Выборге в Ленинградской области появится оперативный штаб по реализации профилактических мер по контролю за распространением нового типа коронавируса Covid-2019.

Распоряжение об организации штаба подписал глава районной администрации. Стоит отметить, что сотрудники администрации Выборгского района не могут выезжать за границу. Кроме того, работников с симптомами вируса будут принудительно отправлять на карантин и в больницы.

Все помещения административных зданий района будут ежедневно дезинфицироваться. На входах сотрудники смогут обработать руки антисептическими средствами, которые им предоставят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов: в Петербурге хватает коек для размещения больных коронавирусом.

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